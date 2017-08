Aberto ao público, Congresso Nacional de Parto Humanizado ocorre em Florianópolis

gravidez 10/08/2017 | 10h49 Atualizada em

Cerca de 6oo pessoas participam até sexta-feira (dia 11) do 3º Congresso Nacional do Parto Humanizado, que ocorre na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis. A iniciativa é aberta ao público. Quem tiver interesse pode ir até a Alesc, fazer a inscrição na hora e participar. O evento reúne profissionais de saúde, gestores públicos, pesquisadores, doulas, pais e familiares.

Entre os destaques da programação desta quinta-feira, está a palestra O Protagonismo da Mulher no Processo de Gestação, Parto e Nascimento, que terá a participação da catarinense Mayra de Freitas Calvete, conhecida por ter acompanhado os partos de Gisele Bündchen. O papo ocorre no final da manhã desta quinta.

À tarde, a violência obstétrica, tema que teve lei sancionada em Santa Catarina este ano, é o que chama atenção na programação. O debate Violência Obstétrica: direitos sexuais e reprodutivos ocorre a partir das 15h30min, com destaque para a participação da enfermeira obstétrica Camilla Alexsandra Schneck, do Observatório da Violência Obstétrica no Brasil.

- Humanizar o parto é um processo que propicia escolhas conscientes das mulheres em relação aos seus corpos, sua gestação, seus partos e o nascimento dos seus filhos - destaca a deputada Ana Paula Lima, uma das responsáveis pela organização do evento.



Novidades

Uma das novidades desta edição é o 1º Congresso Nacional de Fotografia e Vídeo de Parto, que tem a participação de fotógrafas, videomakers e profissionais de todo o Brasil que atuam no atendimento ao parto. Além das palestras, haverá uma exposição de fotos do parto humanizado. As fotos foram produzidas por fotógrafas de parto de todo o Brasil e foram escolhidas pelo voto do público a partir de uma mobilização nas redes sociais.

Confira destaques da programação da tarde desta quinta-feira e de sexta-feira

13:30 - Filme de Parto - Além D'Olhar Fotografia

15:30 - Violência Obstétrica: direitos sexuais e reprodutivos roubados, com Adelir Carmen Lemos de Goes (Acd. Enfermagem) Daniele Beatriz Manfrini (Dra Assistente Social) Camilla Alexsandra Schneck (Dra. Enfermeira obstétrica - Observatório da Violência Obstétrica no Brasil)

17:00 - Assistência à Mulher Negra: desigualdades sociais em saúde, com

Carolina Pereira Montiel (Cientista Social)



Dia 11 de agosto (sexta-feira)

08:30 - Tradição e Evidências: formando laços. cp, Naoli Vinaver (Parteira Contemporânea) Eunice Antunes (Indígena Guarani) Marcela Flueti (Naturóloga e doula) Iara Silveira (Enfermeira obstétrica)

13h30 - Protagonismo da mulher no Brasil hoje: ameaças e desafios, com Erika Kokay (deputada federal)

14:00 - Avanços e Desafios na Formação de Profissionais de Saúde na Assistência ao Parto e Nascimento, com Rita de Cássia Teixeira Rangel (Enfermeira obstétrica) Martha Colvara Bachilli (Médica obstétrica) Roxana Knobel (Médica obstétrica)

15:30 - Do Luto à Luta: apoio à perda gestacional e neonatal, com Larissa Lupi (Psicóloga - ONG Do luto à luta)

16:30 - Ressignificações: ressignificando o feminino do parto e do nascimento e a paternidade, com Luciane d`Avila (Enfermeira obstétrica) Alexandre Coimbra Amaral (Psicólogo)

Com informações do G1



