Abertas as inscrições para concurso de 1 mil professores em SC; veja como se candidatar

Nesta segunda-feira a Secretaria da Educação de Santa Catarina divulgou o edital do concurso para contratação de 1 mil professores efetivos para a rede estadual de ensino. As inscrições seguem até 12 de setembro e a prova será realizada no dia 8 de outubro. O valor da inscrição é de R$ 100.

São 540 vagas destinadas a professores do ensino regular (fundamental e médio) e outras 384 vagas destinadas a cargos administrativos, como assistentes educacionais, administradores, supervisores escolares e orientadores educacionais. Também estão abertas 86 vagas para professores e cargos administrativos em escolas indígenas. No total, são 1.010 vagas.

A jornada de trabalho para o cargo de professor no ensino médio é de 10 horas semanais e o salário inicial é de R$ 644,25. Já para professor de anos iniciais do ensino fundamental a carga é de 20 horas semanais e o salário é de R$ 1.288,50, com acréscimo de 12% como gratificação. Já para os cargos de assistente de educação,supervisor escolar, administrador escolar e orientador educacional a carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 2.577,02.

O concurso público terá duas fases. A primeira consiste em uma prova objetiva. Para professores que optarem por uma disciplina e cargos administrativos será de 30 questões, sendo 10 de conhecimentos gerais e 20 de específicos. O candidato pode optar por mais de uma disciplina e então a avaliação terá mais 20 questões para cada disciplina. A prova será realizada no dia 8 de outubro em Araranguá, Blumenau, Brusque, Caçador, Curitibanos, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Grande Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Porto União, Rio do Sul, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Tubarão, Videira e Xanxerê. A segunda fase é classificatória e é a prova de títulos.



O que é exigido para cada função:

Professor: diploma e Histórico Escolar de Conclusão de Curso Superior de Licenciatura Plena na área que pretende atuar. Nos anos iniciais, é exigido diploma de Licenciatura em Pedagogia.

Administrador escolar: diploma e Histórico Escolar de Conclusão de curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação na área de Administração Escolar; ou Diploma e Histórico Escolar de conclusão de curso superior de Pedagogia e Certificado e Histórico Escolar de conclusão de Pós-Graduação Latu Sensu - especialização em Administração Escolar

Assistente de educação: formação em nível Superior em Pedagogia

Orientador educacional: diploma e Histórico Escolar de Conclusão de curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação na área de Orientação Educacional; ou Diploma e Histórico Escolar de conclusão de curso superior de Pedagogia e Certificado e Histórico Escolar de conclusão de Pós-Graduação Latu Sensu - especialização em Orientação Educacional

Supervisor escolar: diploma e Histórico Escolar de Conclusão de curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação na área de Supervisão Escolar; ou Diploma e Histórico Escolar de conclusão de curso superior de Pedagogia e Certificado e Histórico Escolar de conclusão de Pós-Graduação Latu Sensu - especialização em Supervisão Escolar.



Além disso, são requisitos para todos os candidatos: ser brasileiro nato ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos completos até a data da posse; gozar dos direitos políticos; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; apresentar prova de aptidão física e mental para o exercício da atribuição do cargo; apresentar declaração de compatibilidade legal para o exercício do cargo; apresentar declaração de bens; apresentar declaração de não ter sofrido, nos últimos cinco anos, no exercício de função pública, penalidades disciplinares.

O concurso terá validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. As provas serão aplicadas no dia 8 de outubro e o resultado será divulgado no dia 5 de dezembro. Eles atuarão já a partir do primeiro semestre de 2018.

