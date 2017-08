A maior banda de SC: Encontro de Músicos reúne 200 instrumentistas e cantores para tocar rock

Música 06/08/2017 | 14h56 Atualizada em

O que faz um músico, profissional ou amador, acordar cedo num fim de semana? Rock n¿ roll, claro! Domingo foi dia de vestir a camiseta da banda favorita, afinar guitarras e baterias e preparar o gogó para participar da maior banda de Santa Catarina. Cerca de 200 instrumentistas e cantores participaram durante a manhã deste domingo do Encontro de Músicos, uma iniciativa da Música SC — Feira da Música & Negócios que ocorre no Centrosul, em Florianópolis. O evemto termina neste domingo com shows gratuitos de Dazaranha e Expresso Rural, a partir das 19h. Até lá, tem feira de troca e venda de instrumentos e de vinis.

Homens e mulheres, crianças e adultos, virtuoses e aprendizes interpretaram dois clássicos do rock mundial e um hino da música de Santa Catarina: Pink Floyd, U2 e Expresso Rural.

A concentração começou por volta das 9h. Guitarristas, bateristas, baixistas e tecladistas chegaram cedo para montar os instrumentos. Para os que se habilitaram a cantar, valeu até levar uma colinha para não errar a letra. Uma banda base puxou o repertório, começando com Wish you were here, do Pink Floyd; e seguida da canção I still haven't found what I'm looking for, dos irlandeses do U2.

— O rock é uma linguagem mundial. E pelo rock vale a pena acordar cedo — disse o especialista em TI (e músico não profissional) Lazaro Garbelotto, 45 anos.

Mike Diano, 38 anos, intérprete de libras, já participou com o filho da Orquestra de Baterias, projeto que já teve quatro edições no Largo da Catedral, no Centro de Florianópolis. Dessa vez, ele foi tocar guitarra:

— É muito legal poder estar e tocar junto com tantos músicos. E o rock pulsa na veia.

Certos Amigos encerrou com chave de ouro

O Encontro de Músicos encerrou com um hino da música catarinense, a canção Certos Amigos, do Expresso Rural. Os próprios integrantes da banda é que puxaram o coro pessoalmente em cima do palco em formato 360° montado no meio do Centrosul.

— Acho que pouquíssimas bandas no mundo tiveram oportunidade de tocar com tantos bateristas e guitarristas ao mesmo tempo. Ver as crianças tocando junto emocionou demais — disse o violonista Zeca Petry.

Ele inclusive disse que parou por um momento apenas para ouvir e ficou emocionado em perceber os bons guitarristas e as viradas de bateria:

— E alguma coisa acontece quando tocamos Certos Amigos, e olha que não sou místico nem nada. Não importa se tocamos há décadas ou várias vezes no mesmo dia. Emociona sempre.

Feira superou as expectativas

A Música SC - Feira da Música & Negócios começou no dia 4 e reuniu expositores, fabricantes, importadores e lojistas.

— A expectativa era gerar muitos negócios e chegamos a esse objetivo. Esperávamos 200 lojistas, e vieram mais de 250. Foram sete hotéis lotados. É uma feira que veio para ficar, apesar das dificuldades e das arestas que teremos que aparar — comemora Rafael Bastos, um dos organizadores.

