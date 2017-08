"A Força do Querer": Ivana muda de nome e começa a trabalhar como jardineiro

Noveleiros 10/08/2017 | 12h34 Atualizada em

A transição de gênero de Ivana (Carol Duarte) não será nada fácil. Rejeitada pela mãe, ela resolve sair de casa e começar uma nova vida.

Depois de descobrir que a filha está tomando hormônios, Joyce (Maria Fernanda Cândido) ficará histérica e não aceitará de jeito nenhum essa mudança. Pra piorar, Ivana resolve adotar um nome masculino, o que causa um rompimento definitivo com a mãe.

Já com os cabelos curtos, barba e sob o nome de Ivan, ele será acolhido por Nonato (Silvero Pereira). Para ajudar nas despesas, o transgênero começa a procurar um emprego, mas os documentos com o nome de Ivana acabam tornando impossível uma colocação no mercado de trabalho.

Nonato faz mais um esforço para ajudar o novo amigo e conta o drama de Ivan para Silvana (Lilia Cabral). Tocada, a arquiteta resolve contratar o sobrinho como jardineiro.

Eurico (Humberto Martins) acha estranho contratar alguém para cuidar de um jardim que nem existe, afinal, eles moram em um apartamento, mas acaba sendo convencido pela esposa. Assim, Silvana recebe Ivan de braços abertos, em uma cena emocionante, prevista para o dia 6 de setembro.

— Obrigado, tia, obrigado. É como nascer de novo, mas nascer de mim: o psicológico, o corpo, tudo sendo gestado, sendo parido, dentro de mim mesmo — diz Ivan.

Só não quero imaginar a reação de Eurico ao descobrir quem é esse jardineiro...

