Zagueiro Edson Borges é apresentado no Criciúma

reforços 07/06/2017 | 17h49 Atualizada em

Antes do previsto pela diretoria, que só iria trazer reforços para o Criciúma a partir da 10ª rodada, o Tigre apresentou oficialmente o zagueiro Edson Borges, 34 anos, na tarde desta quarta-feira. O jogador veio do Boa Esporte - MG, mas já é velho conhecido e homem de confiança no técnico Luiz Carlos Winck. Os dois disputaram juntos o Campeonato Gaúcho deste ano, quando estavam no Caxias. Edson foi um dos destaques do Gauchão, e chega ao time catarinense com a missão de ajudar o clube a sair do mau momento.

— É um começo de campeonato, é tudo meio recente, se a gente for pensar mais uma vitória, duas, a gente está no meio da tabela, tem muita coisa para acontecer. O fato de trocar o Boa Esporte pelo Criciúma é pela grandeza do clube, eu sou aqui de Santa Catarina e me da uma alegria muito grande estar vestindo essa camisa, e eu vou fazer de tudo para dar o meu melhor. O Criciúma é grande e vamos fazer de tudo para manter essa grandiosidade — prometeu o jogador.

Assim que assumiu o Criciúma, há uma semana, Wink já indicou à diretoria o interesse pelo jogador. A negociação foi rápida e o jogador deixou o clube mineiro para assumir compromisso com o Tigre. Edson tem um bom relacionamento com o treinador, que deve aproveitar a experiência do zagueiro para dar mais consistência ao setor, mas também para melhorar a moral do grupo.

— Ele confia muito em mim, é isso que vou acrescentar, vou tentar conversar o máximo possível com os jogadores, tenho alguns amigos aqui dentro com quem já joguei, Luiz, Giaretta, Maranhão, eles sabem o meu perfil e sabem que eu sou um cara que me comunico muito dentro de campo, fora de campo gosto de estar sempre elevando a moral de todo mundo, deixando todo mundo para cima, acho que isso é importante dentro de um grupo — acrescentou.

Edson, que já jogou diversas vezes contra o tricolor do Sul do Estado, está feliz com a oportunidade de defender as cores do Tigre. Ele destacou a força do Criciúma nos jogos dentro do Heriberto Hülse, e aproveitou para convocar a torcida para a próxima partida, válida pela sexta rodada. Na sexta-feira, o Criciúma recebe o CRB às 19h15min, em busca da primeira vitória no campeonato.

— A gente tem que dar um salto tanto moral quanto da equipe para elevar essa autoestima que está um pouco baixa. A gente viu, a gente sabe que os jogadores estão querendo, toda equipe está trabalhando, a primeira conversa que tive com o pessoal todos estão se empenhando, mas é cedo, tem muita coisa para acontecer e a gente quer tirar o Criciúma o mais rápido possível dessa situação — completou.

PERFIL

Nome: Edson Borges.

Naturalidade: Gaspar - SC.

Data de nascimento: 20/01/1985.

Altura: 1,92 metro.

Clubes: Iraty, América-RN, São Caetano, Grêmio Barueri, Villa Nova, Novo Hamburgo, Juventude, Itumbiara, Santa Cruz, União Barbarense, Veranópolis, Pelotas, Lajeadense, Boa Esporte e Caxias.



Leia mais:

Técnico do Criciúma comenta derrota para o Juventude: "Temos que manter a cabeça erguida"

Fora de casa, Criciúma perde por 1 a 0 para o invicto Juventude

5 missões para Luiz Carlos Winck no Criciúma

Acesse a tabela da Série B