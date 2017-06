Wall Street fecha em baixa, por aversão ao risco

Nova York 06/06/2017 | 18h31

Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira a dois dias da audiência do ex-diretor do FBI no Congresso: o Dow Jones caiu 0,23% e o Nasdaq, 0,33%.

O índice Dow Jones Industrial Average teve queda de 47,81 pontos, a 21.136,23 unidades e o Nasdaq recuou 20,63 pontos, a 6.275,06 unidades. O índice S%P 500 caiu 6,77 pontos, a 2.429,33 unidades.

"O mercado começa finalmente a dar-se conta de que há sérios problemas geopolíticos além problemas políticos", comentou Peter Cardillo da First Standard Financial Company.

o principal fator de risco mencionado pelos analistas foi o ex-diretor do FBI James Comey será interrogado nesta quinta-feira pelos senadores para que confirme, um mês depois de ser demitido por Donald Trump, se o presidente americano o pressionou para orientar ou encerrar uma investigação sobre eventuais ingerências russas durante as últimas eleições que sacode seu governo.

No mesmo dia haverá eleições no Reino Unido, que serão ainda mais acompanhadas depois de, na semana passada, as pesquisas terem apontado uma redução na vantagem dos conservadores da primeira-ministra Theresa May frente os trabalhistas.

No mercado de títulos, o rendimento dos bônus a 10 anos caiu para 2,144%, de 2,183% na segunda-feira. O dos bônus do Tesouro a 30 anos ficou em 2,810%, contra 2,840% da véspera.

* AFP