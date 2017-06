Villareal contrata jovem português Ruben Semedo

Lisboa 07/06/2017 | 13h03

O Villareal anunciou a contratação do português Ruben Semedo por cinco temporadas, nesta quarta-feira, depois de fechar a negociação por 14 milhões de euros com o Sporting, que confirmou a venda do zagueiro.

O clube luso, formador do defensor de 23 anos, manteve 20% dos direitos do atleta, pensando em uma futura negociação.

Desde a saída do argentino Mateo Musacchio, que saiu do clube espanhol na semana passada para defender o Milan, o Submarino Amarelo precisava reforçar o setor defensivo.

Nesta temporada, Ruben Semedo participou de 31 jogos somando-se todas as competições. O zagueiro também disputou partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões.

* AFP