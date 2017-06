Chuva em SC 06/06/2017 | 15h46





Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Com mais de 18 mil pessoas atingidas e 800 pessoas alojadas em abrigos, Rio do Sul é a cidade mais atingida pela enchente do rio Itajaí-Açu na região. Confira, no vídeo a seguir, como está a situação de um dos bairros mais prejudicados pela cheia: