Vídeo mostra momento em que caminhão tomba próximo à barragem de José Boiteux

Alto Vale 05/06/2017 | 09h12 Atualizada em

Enquanto índios e autoridades negociavam o acesso de técnicos da Defesa Civil à barragem de José Boiteux, na última sexta-feira, um acidente a poucos metros do local chamou a atenção. Em um ponto que facilmente se alaga quando há chuva mais intensa, um caminhoneiro tentou passar com seu veículo, porém sem sucesso. Antes que o caminhão tombasse, o motorista pula para fora.



O acidente foi todo filmado por um colega de trabalho do condutor.



Segundo o cacique presidente das aldeias, Brasílio Pripra, esse caminho é essencial para a comunidade indígena, principalmente por conta da passagem do ônibus escolar. É justamente por fatos como este que os índios reivindicam uma ponte no local, para evitar empecilhos sempre que há chuva mais forte na região da barragem.



– E se fosse o ônibus com as nossas crianças em vez do caminhão? – questiona o cacique.



VEJA O VÍDEO: