"Várias vítimas" em tiroteio em Orlando (oficial)

Miami 05/06/2017 | 11h07

Um tiroteio em um parque industrial na cidade de Orlando, na Flórida (sul), deixou "várias vítimas" nesta segunda-feira, informaram as autoridades locais sem informar as circunstâncias do ocorrido.

O chefe da Polícia do condado de Orange informou que a situação foi "estabilizada".

"Várias vítimas. A situação está contida. A polícia irá fornecer informações à medida que tivermos dados precisos", escreveu o escritório do xerife no Twitter.

Um ano atrás, a cidade de Orlando foi palco de um tiroteio em uma boate frequentada pela comunidade gay, que deixou 49 mortos e dezenas de feridos.

* AFP