Vardy desfalca Inglaterra contra Escócia e França, pelas Eliminatórias

A Federação Inglesa (FA) anunciou, nesta quarta-feira (8), que o atacante Jamie Vardy se machucou sem gravidade, mas vai desfalcar a Inglaterra nas partidas contra Escócia e França.

Vardy, de 30 anos, se lesionou no treinamento e vai ficar de fora do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 contra os vizinhos escoceses, no sábado, e do amistoso contra os franceses, dia 13 de junho.

– Jamie Vardy deixou o time da Inglaterra por precaução, por conta de uma lesão menor no treinamento de ontem – declarou a FA em comunicado.

Vardy marcou seis gols em 16 partidas pela seleção, mas não vai ser substituído. Harry Kane, Jermain Defoe e Marcus Rashford devem formar o ataque inglês.

