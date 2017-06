Vacina contra a gripe é ampliada para todas as faixas etárias em Joinville

Saúde 04/06/2017 | 15h41 Atualizada em

Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

A Secretaria da Saúde de Joinville, seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, vai ampliar o acesso à vacina contra a gripe para todas as faixas etárias. A ação inicia a partir desta segunda-feira até durarem os estoques do medicamento.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



A medida foi tomada devido à baixa procura no Estado das pessoas que fazem parte do grupo prioritário – idosos, professores, crianças até quatro anos e 11 meses, doentes crônicos, profissionais de saúde.



Em Joinville, conforme dados apresentados até sexta-feira, foram vacinadas 116.887 mil pessoas do grupo prioritário. A quantidade representa 82,69% da meta, que é de 140 mil pessoas. O município registrou esse ano duas mortes causadas pela gripe A H3n2.



O atendimento às pessoas interessadas em se vacinar acontece em todas as unidades básicas de saúde de Joinville. Para facilitar a cobertura, a partir de terça-feira será aberto um posto exclusivo no Centreventos Cau Hansen.



Essa estrutura vai funcionar até sexta-feira. Os horários de atendimento no Centreventos serão: dias 6 e 7 (terça e quarta-feira), das 11 às 19 horas. Nos dias 8 e 9 (quinta e sexta-feira), das 10 às 21 horas.