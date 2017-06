Um dos autores de atentado de Londres era um marroquino que passou por Dublin (imprensa)

Dublin 05/06/2017 | 12h56

Um dos três responsáveis pelo ataque no sábado à noite em Londres era um marroquino que viveu em Dublin, afirma o canal público irlandês RTE, citando fontes policiais.

De acordo com o canal, a polícia irlandesa investiga um homem de nacionalidade marroquina que residiu na Irlanda e que se casou com uma escocesa.

"Damos suporte aos nossos colegas da polícia de Londres sobre o ataque terrorista" que matou sete pessoas na noite de sábado, indicou a polícia irlandesa à AFP.

Os três autores do ataque, que atropelaram pedestres com uma van antes de esfaquearem transeuntes ao acaso, foram mortos a tiros pela polícia alguns minutos após o início do ataque.

Segundo a RTE, um documento encontrado nas roupas de um dos atacantes colocou os investigadores na pista irlandesa.

* AFP