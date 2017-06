Trump vincula discurso contra islamismo radical à crise com o Catar

Washington 06/06/2017 | 10h24

O presidente americano Donald Trump vinculou nesta terça-feira suas recentes declarações no Oriente Médio contra o islamismo radical com a decisão de países da região de isolar o Catar, acusado de financiar o terrorismo.

"Durante minha recente viagem ao Oriente Médio afirmei que não pode mais existir o financiamento da ideologia radical. Os líderes apontaram para o Catar - olhem!", escreveu Trump no Twitter.

Na segunda-feira, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Egito e Maldivas romperam relações diplomáticas e comerciais com o pequeno emirado do Catar, acusado de "apoiar o terrorismo".

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, pediu aos países do Golfo que permaneçam "unidos", mas o tuíte presidencial parece apoiar a decisão de isolar o Catar.

O Catar abriga a maior base aérea americana na região, sede do comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio, onde estão presentes 10.000 soldados. A base é crucial para a luta contra o grupo Estado Islâmico (EI) na Síria e no Iraque.

O Catar é acusado por seus críticos de manter vínculos com as redes jihadistas da Al-Qaeda e do grupo Estado Islâmico, assim como com a Irmandade Muçulmana, grupo considerado "terrorista" por alguns países árabes.

