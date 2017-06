Trump Organization lança cadeia de hotéis para 'EUA profundo'

Nova York 06/06/2017 | 12h49

Hotéis de médio alcance no coração dos Estados Unidos profundo que deu a vitória a Donald Trump: este é o novo projeto da Trump Organization, empresa que dirige os negócios do presidente americano e de sua família.

A divisão hoteleira da empresa, conhecida por seus complexos de luxo, anunciou em um comunicado o lançamento deste novo conceito batizado de "American Idea". Mas a intenção não é construir novos hotéis, e, sim, de se associar a outros já existentes, começando pela região do delta de Mississippi.

"Trata-se de oferecer aos turistas e aos agentes de viagem uma alternativa às ofertas banais atuais de médio alcance", destacou o comunicado.

Estes hotéis "serão locais onde poderemos relaxar, nos divertir", enquanto desfrutamos da "hospitalidade" e de uma "atenção autêntica", acrescentou.

Já foram assinados três acordos com os sócios, indicou o comunicado sem dar mais detalhes.

O chefe da divisão hoteleira, Eric Danziger, disse ao jornal The New York Times que a ideia nasceu durante a campanha presidencial, quando Trump e seus filhos percorreram os Estados Unidos e eram recebidos por multidões entusiasmadas em vários estados do coração do país, distantes das grandes metrópoles das costas leste e oeste que votaram em sua grande maioria pela democrata Hillary Clinton.

Embora a região do delta do Mississippi seja uma das regiões apoiadoras de Trump, Danziger assegurou que "não houve um pensamento político" por trás do projeto e que os condados do Mississippi onde irão ficar os primeiros hotéis votaram majoritariamente em Hillary.

* AFP