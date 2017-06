Trump nomeará Christopher Wray como novo diretor do FBI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (7) que nomeará Christopher Wray como diretor da polícia federal (FBI) em substituição a James Comey, demitido no início de maio em meio a uma investigação sobre a suposta interferência russa na eleição presidencial.

Wray é advogado do escritório King and Spalding e ocupou, no passado, um importante cargo dentro do departamento de Justiça.

"Nomearei Christopher A. Wray, um homem de credenciais impecáveis, para ser o novo diretor do FBI", escreveu Trump em sua conta no Twitter.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.