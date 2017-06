Washington 05/06/2017 | 15h36

O presidente americano, Donald Trump, não impedirá o testemunho que o ex-diretor do FBI, James Comey, deve oferecer no Senado esta semana, afirmou a porta-voz adjunta da Casa Branca, Sarah Huckabee.

"O presidente não aplicará a prerrogativa do poder executivo" de negar-se a oferecer informações, disse Huckabee, embora Comey possa denunciar no Senado pressões da Casa Branca para conter uma investigação sobre um eventual envolvimento da Rússia nas eleições do ano passado.

* AFP