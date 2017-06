Trump informa que nomeará Christopher Wray como novo diretor do FBI

Washington 07/06/2017 | 09h41

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que nomeará Christopher Wray como novo diretor da Polícia Federal (FBI), em substituição a James Comey, demitido abruptamente no início de maio quando investigava a suposta interferência russa na eleição presidencial.

Wray é advogado do escritório King and Spalding e ocupou no passado um importante cargo dentro do departamento de Justiça.

"Nomearei Christopher A. Wray, um homem de credenciais impecáveis, para ser o novo diretor do FBI", escreveu Trump em sua conta no Twitter.

Wray é um veterano da justiça americana. Ele comandou entre 2003 e 2005 a divisão criminal, uma das mais importantes do Departamento de Justiça, segundo a biografia divulgada pelo escritório para o qual trabalha.

O posto no DoJ permitiu que trabalhasse em contato direto com o FBI, instituição que vai comandar a partir de agora.

De acordo com sua biografia, Wray "teve um papel chave na supervisão das ações legais e operacionais na guerra contra o terrorismo".

Wray se formou na Faculdade de Direito da Universidade de Yale em 1992, onde também foi chefe de redação do Yale Law Journal, um cargo de muito prestígio reservado para juristas de elite.

A nomeação, que precisa ser aprovada pelo Senado, foi anunciada na véspera do comparecimento de Comey a uma comissão do Congresso que investiga a suposta interferência da Rússia nas eleições presidenciais do ano passado nos Estados Unidos.

* AFP