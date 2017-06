Três praias de Balneário Camboriú podem receber Bandeira Azul

Meio ambiente 04/06/2017 | 15h19 Atualizada em

Foto: Divulgação / Prefeitura de Balneário Camboriú

As praias do Estaleiro, Estaleirinho e Taquaras, na região Sul de Balneário Camboriú, entraram na fase piloto do projeto Bandeira Azul, que certifica praias e marinas com qualidade ambiental. No processo, serão avaliados 34 critérios de educação ambiental, qualidade da água, segurança e gestão ambiental.



O prazo para que a prefeitura de Balneário Camboriú apresente os resultados é até o fim do ano que vem. Até lá, o trabalho será intenso _ especialmente no quesito saneamento.



A maior parte da região das praias agrestes ainda não tem rede de esgoto. Depois de uma longa batalha para passar o encanamento sob a BR-101, a Empresa Municipal de Água e Saneamento (Emasa) conseguiu autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para iniciar as obras. Essa etapa já está em andamento, mas a prioridade, por enquanto, é para o sistema de água.



As obras planejadas incluem a instalação da rede em Laranjeiras, Estaleiro e Estaleirinho, e a substituição da atual estação de tratamento de Taquaras por uma elevatória, que levará o esgoto bruto até a estação principal, no Bairro Nova Esperança. A expectativa é que tudo fique pronto no ano que vem.



Lagoa



Durante a chuvarada dos últimos dias, a Lagoa de Taquaras_ sempre imprópria para banho e um calo no sapato da prefeitura _ transbordou e os vizinhos denunciaram derramamento de esgoto. A Emasa alega que, por ser uma lagoa de água parada, com muita matéria orgânica no fundo, é natural que a água tenha uma coloração acinzentada.



A autarquia garante que despeja na lagoa esgoto tratado com eficiência. Mas não descarta que haja ligações clandestinas no bairro.