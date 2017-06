Trânsito é liberado no Km 151, da BR-470, em Agronômica

Rodovias 06/06/2017 | 17h12 Atualizada em

No local guinchos chegaram a cobrar R$ 150 para fazer a travessia no local

No local guinchos chegaram a cobrar R$ 150 para fazer a travessia no local Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Na tarde desta terça-feira, a passagem de veículos foi liberada no Km 151 da BR-470, em Agronômica. Ainda há água na pista e o veículos passam alternando o sentido. Durante a manhã o ponto foi tomado pelas águas do rio Itajaí-Açu, com cerca de 50 centímetros de água, segundo a Polícia Rodoviária Federal. No local apenas caminhões e ônibus conseguiam passar pelo trecho sem dificuldade e guinchos chegaram a cobrar R$ 150.



— Se voltar a chover e o nível do rio subir, volta a situação de interdição. Não motivada pela PRF, mas pela água — ressalta o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Fiamoncini.



:: Rio do Oeste determina toque de recolher em função de enchente

:: Guinchos cobram R$ 150 para fazer travessia em trecho alagado da BR-470 no Alto Vale do Itajaí



Confira a situação do trecho:



Fiamoncini ressalta que não há como precisar até quanto é seguro ou não passar pelo local, por isso é preciso prudência e cautela. Quem puder adiar a viagem, a recomendação é não passar pelo local até a situação se normalizar.



:: VÍDEO: Veja imagens da enchente em Rio do Sul

:: SC soma 42 ocorrências de deslizamento de terra; Vale, Oeste e Serra são as regiões com maior risco