Torcedores assinam petição para que número 24 seja aposentado no Newcastle

Londres 07/06/2017 | 12h26

Mais de 1.000 torcedores do Newcastle assinaram uma petição, nesta quarta-feira, para que o número 24 da equipe não seja usado por outro jogador, já que era a camisa utilizada por Cheick Tioté, falecido na segunda-feira.

O abaixo assinado, lançado na terça no site Change.org, tinha recebido mais de 1.400 assinaturas nesta quarta.

"Em homenagem por sua vida, o número inscrito sobre sua camiseta deve ser retirado", indica a petição, que qualifica Tioté como "lenda do Newcastle que partiu cedo demais".

O meia marfinense sofreu um colapso durante treinamento da equipe Beijing Enterprises, na segunda-feira.

Tiote chegou ao Newcastle em 2010, procedente do FC Twente. Pelo clube inglês, o meia jogou 161 jogos e marcou um gol.

O jogador disputou as Copas do Mundo de 2010 e 2014, defendendo a seleção da Costa do Marfim em 52 oportunidades. Tiote iniciou a carreira europeia no Anderlecht, antes de ser transferido ao clube holandês em 2008.

Treinador do Newcastle, o espanhol Rafael Benítez, homenageou o jogador e lembrou que Tiote cresceu na extrema pobreza e que ganhou os primeiros sapatos aos 15 anos.

* AFP