Thiem atropela Djokovic e vai às semifinais de Roland Garros

Paris 07/06/2017 | 08h41 Atualizada em

O austríaco Dominic Thiem, número 7 do mundo, venceu nesta quarta-feira o sérvio Novak Djokovic, vice-líder do ranking ATP e atual campeão de Roland Garros, pelas quartas de final por 3-0, com parciais de 7-6 (7/5), 6-3 e 6-0.

Thiem enfrentará nas semifinais de sexta-feira o espanhol Rafael Nadal, que busca o 10º título no Grand Slama francês.

O espanhol venceu a partida das quartas de final contra o compatriota Pablo Carreño, que abandonou o jogo por uma lesão abdominal quando Nadal vencia a partida por 6-2 e 2-0.

* AFP