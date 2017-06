Terceira edição do 100Em1Dia reúne 108 intervenções neste sábado em Blumenau

Mobilização 03/06/2017 | 11h09 Atualizada em

Se você gosta de interagir, quer passar um tempo ao ar livre ou simplesmente bater um papo este sábado será o dia perfeito para sair de casa. Com previsão de dia ensolarado,as 108 intervenções inscritas na terceira edição do 100Em1Dia Blumenau estarão por toda parte até o entardecer. A maioria das ações se concentra no Parque Ramiro Ruediger, mas há também atividades em escolas, na Prainha, no Centro e pelos bairros.



Caso o tempo mude e chova por aqui,a orientação da organização é que o grupo responsável pela intervenção escolha oque prefere fazer:



– Fica a critério deles realizar mesmo com chuva igual ao plano inicial ou alterar apenas o local, ou alterar a data e nos avisar. Nós como 100Em1Dia não adiamos o evento, mas cada intervenção é livre para fazer da melhor forma para si, afinal podemos ocupar e atuar na cidade em qualquer dia do ano – esclarece Mariana Interlandi Dias, uma das organizadoras da edição do evento em Blumenau.



Acompanhe as ações que estão rolando na cidade:

Tweets de @santacombr

Projeto Um Rosto Por Dia em exposição



Neste sábado de 100Em1Dia tem exposição de fotografias do projeto Um Rosto Por Dia, do colunista Francisco Fresard, o Pancho, criado no ano passado. A ideia inicial era fotografar as pessoas e contar um pouco da história de vida delas. Tudo começou no Instagram (@umrostopordia), mas ganhou as redes sociais (Twitter e Facebook), espaço na edição impressa do Jornal de Santa Catarina e em março o site umrostopordia.com.br.



– Um Rosto Por Dia é uma iniciativa minha com apoio do Santa para registrar histórias de pessoas que vivem ou passam por Blumenau. Pessoas famosas, conhecidas e anônimas. Uma boa maneira de perceber que todos passamos por altos e baixos na vida, por exemplo– explica Pancho.



A mostra de 14 das 78 fotos já publicadas começa às 10h e segue até as 16h no Offcina Café Coworking (Rua Iguaçu, 209,Itoupava Seca). Quem passar por lá, além de conferir imagens de pessoas como o garçom do Cafehaus ou do bilheteiro do Carlos Gomes, também pode fazer parte do projeto. Pancho vai produzir novos retratos e gravar novas histórias para publicar no site.



– Quem quiser contar a própria história e posar para um retrato é só passar lá – convida o colunista do Santa.



O que é o 100Em1Dia?



O 100Em1Dia é um movimento criadona Colômbia que transforma a maneira como os cidadãos percebem o espaço público, instigando-os na construção de uma cidade diferente, com diversas ações para torná-la um lugar melhor. Na primeira edição em Blumenau, em 2015, contou com aproximadamente 140 intervenções urbanas e ações positivas feitas por blumenauenses e grupos que se uniram para transformar suas comunidades. No ano passado foram 175 intervenções de Norte a Sul da cidade.