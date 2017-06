Tempo segue encoberto nesta terça-feira em Santa Catarina

Chuva no Estado 06/06/2017 | 06h46 Atualizada em

Nesta terça-feira, 6, o tempo segue encoberto em Santa Catarina, com chance de chuva e períodos de melhoria. A umidade que avança do mar e a diminuição da pressão atmosférica fazem com que os volumes sejam menores do que na segunda-feira. As temperaturas seguem parecidas com as registradas ontem e ficam entre 18ºC e 22ºC na maior parte de SC. As informações são do meteorologista Leandro Puchalski.

Para quarta-feira, a situação continua semelhante, com tendência de mais chuva na região Oeste. Já na quinta, segundo a Epagri/Ciram, está prevista uma nova frente fria, com chuva no decorrer do dia do Oeste ao Sul de SC. Há risco de temporal e chuva de moderada a forte em alguns momentos, consequência do índice de umidade elevado no Estado.

Acumulado: entre terça e quarta-feira, de 30 a 60 milímetros em média no Estado. Na quinta, a chuva será mais intensa, com risco de temporais e valores acumulados de 40 a 70 milímetros em média e até 100milímetros pontualmente, especialmente no Oeste, Meio-Oeste, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Litoral Sul e Litoral Norte.

Até quando: o tempo instável e a possibilidade de chuva se estendem até o fim da semana. Ao longo da sexta-feira, a chegada de uma massa de ar frio deixa o tempo seco e o sol volta a aparecer.

