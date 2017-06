Sobe para 27,6 mil o número de pessoas afetadas pela chuva em 89 cidades de Santa Catarina

Chuva em SC 06/06/2017 | 10h49 Atualizada em

A Secretaria de Estado da Defesa Civil divulgou na manhã desta terça-feira, 6, que 27.675 mil pessoas foram afetadas pela chuva em 89 cidades de Santa Catarina. Até a noite de segunda-feira, eram 10.127 afetados. Entre eles, 2.093 pessoas estão em abrigos públicos. As regiões mais atingidas são o Alto Vale do Itajaí, Planalto Sul e Oeste catarinense. Mais de 80 mil alunos tiveram as aulas suspensas nesta terça-feira, em 160 escolas públicas da rede estadual.

A cidade com situação mais crítica na manhã desta terça-feira é Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, com 21 abrigos ativados atendendo 739 moradores da cidade, o maior número do Estado. Na medição das 9h, o nível rio Itajaí-Açu estava em 10,88 metros na cidade. A barragem de Ituporanga tem cinco comportas abertas no momento e há 1,89 metro de água vertendo. Já a barragem de Taió está com uma comporta aberta e três fechadas, também com o canal extravasor fechado.

Na Serra catarinense, o município mais atingindo pela chuva foi Lages, que tem sete abrigos com 318 pessoas. A quantidade de chuva em duas semanas na cidade foi o equivalente a mais de três meses. Desde quinta-feira a cidade decretou situação de emergência. Segundo assessoria de comunicação da Defesa Civil de Lages, desde 2011 Lages não registrava uma cheia tão intensa como essa.



Pelo menos 8.681 residências já foram afetadas em todo o Estado e, com a previsão de uma nova frente fria na quinta-feira, a preocupação principal da Defesa Civil é para a possibilidade de deslizamentos, já que o solo já está encharcado por consequência da chuva que atinge o Estado desde a semana passada.

