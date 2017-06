Sobe para 10 mil o número de pessoas afetadas pela chuva em 88 cidades de Santa Catarina 

Chuva em SC 05/06/2017 | 19h52 Atualizada em

Rio do Sul, no Vale do Itajaí, onde já choveu 91 milímetros nas últimas 24 horas, já registra enchente nos bairros mais baixos Foto: Sérgio Medeiros / Divulgação

Depois do maio mais chuvoso dos últimos 25 anos em Santa Catarina, junho começa com situação semelhante – em apenas três dias choveu o que estava previsto para o mês inteiro. Na quinta-feira, uma nova frente fria deve passar pelo Estado, o que preocupa a Defesa Civil, já que o solo está encharcado e os rios estão cheios.

De acordo com o último relatório divulgado pela Secretaria de Defesa Civil às 17h20min desta segunda-feira, 10.127 pessoas foram afetadas em 88 municípios catarinenses, sendo 1.160 desalojadas, que estão na casa de parentes e amigos, e 1.178 desabrigadas, que estão em abrigos fornecidos pelas cidades.

Para o Secretário da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, no momento é fundamental trabalhar com a informação e mobilização, principalmente no trabalho preventivo, antes que aconteça algo mais preocupante. Segundo Moratelli, desde a semana passada os municípios se mobilizaram antecipadamente, diminuindo a quantidade de afetados e as perdas dessas pessoas.

— Todo cidadão deve ter a consciência de autoproteção. O fato que mais chama a atenção no momento são os deslizamentos. A inundação gradual não costuma gerar vítimas, mas o deslizamento é muito suscetível a isso. Pedimos que população observe o local onde habita, as características das encostas próximas e, em caso de qualquer alteração, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193) para que seja feita uma verificação — explica.

O Planalto Sul, o Alto Vale do Itajaí e a região do rio Uruguai são os pontos mais afetados no Estado até o final da tarde desta segunda-feira, 5. Pelo menos 29 municípios catarinenses devem decretar situação de emergência por conta da chuva. O governador Raimundo Colombo esclareceu em coletiva de imprensa que o Governo Federal está informado da situação e, assim que as águas baixarem, será solicitada ajuda de Brasília.

— O que mais preocupa é a continuidade da chuva, o solo está alagado, rios estão cheios, uma das barragens está vertendo, mas estamos conseguindo administrar com bastante sucesso a situação, o que está amenizando o problema. Mas será uma semana difícil, chamo a atenção de todos que devemos dar apoio às famílias, proteger as pessoas - a vida e, se for possível, o patrimônio — declarou Colombo.

Confira a situação das cidades catarinenses afetadas pela chuva:

Rio do Sul, no Alto Vale de Itajaí, é a cidade mais afetada. Até o fim da tarde desta segunda-feira, 20 abrigos estavam abertos atendendo 739 pessoas desalojadas. Segundo a Defesa Civil do município, pelo menos 18 mil pessoas e 6,1 mil imóveis foram afetados pela cheia do Rio Itajaí-Açu. A enchente atinge 18 bairros da cidade e a secretaria trabalha com cota para inundação de 12 metros — às 18h o nível do rio era de 10,18 metros.

Acumulado de chuva nas últimas 24 horas em SC, na medição das 18h30min, segundo a Epagri Ciram Foto: Epagri Ciram

Desde domingo, a chuva mais intensa tem se concentrado na porção sul do mapa de Santa Catarina, desde o Oeste à Grande Florianópolis. Imagens geradas pelo radar de Lontras (veja animação abaixo) mostram a movimentação das nuvens das 15h às 18h. Em vermelho, estão as mais carregadas, com potencial de gerar chuva forte e provocar tempestades.

