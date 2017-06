Só idosos, indígenas e puérperas atingiram meta de vacinação contra a gripe em Santa Catarina

Vírus 07/06/2017 | 15h47 Atualizada em

Santa Catarina atualmente está com 86,25% de taxa de cobertura da vacina contra a gripe entre os grupos prioritários. Até esta quarta-feira, apenas idosos (97,06%), puérperas (93,72%) e indígenas (99,05%) atingiram a meta da campanha, que é de 90%.

Os grupos que ainda não atingiram a meta são gestantes (65,79%), crianças (75,62%), trabalhadores da saúde (76,85%) e professores (78,15%). Os dados foram repassados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC) nesta quarta-feira.

A campanha, inicialmente prevista para terminar no dia 26 de maio, foi prorrogada por mais duas semanas, até dia 9 de junho. Porém, desde o dia 5 de junho, as doses foram disponibilizadas para toda a população, até quando durarem os estoques. Foram reservadas vacinas para as gestantes, que podem procurar postos depois da campanha, e para a segunda dose obrigatória das crianças.





