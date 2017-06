Sindicato dos jogadores franceses comemora permanência de Griezmann no Atlético

Paris 07/06/2017 | 13h18

Sylvain Kastendeuch, co-presidente da UNFP, sindicato de jogadores franceses, comemorou nesta quarta-feira a "ação exemplar de "Antoine Griezmann", que decidiu permanecer no Atlético de Madrid, depois que o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) confirmou a proibição ao clube espanhol de contratar novos jogadores até janeiro de 2018.

"Griezmann decidiu ajudar sua equipe, pensou nos outros antes de pensar em si. Se colocou a serviço do coletivo, como deve fazer um bom jogador em campo", elogiou Kastendeuch.

"Antoine está mais rico hoje, mas esta riqueza não se mede em dinheiro", completou.

Em entrevista à emissora francesa TF1, Antoine Griezmann afirmou que iria "ficar pela a próxima temporada" no Atlético de Madrid, depois de muito suspense sobre uma possível saída.

"A decisão do TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) foi dada. O Atlético não pode contratar. Com meu conselheiro esportivo, Eric Olhats, decidimos ficar. É um momento difícil para o clube. Seria sacanagem sair agora. Conversamos com os dirigentes e vamos ficar na próxima temporada", explicou.

O TAS, mais alta instância jurídica do esporte, manteve nesta semana a proibição de contratar novos jogadores contra o Atlético, até janeiro de 2018. O clube espanhol foi punido pela Fifa por infringir as regras de transferências de atletas menores de idade.

* AFP