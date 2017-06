Sete rodovias em Santa Catarina têm tráfego prejudicado pela chuva

Chuva em SC 06/06/2017 | 19h04 Atualizada em

Uma queda de barreira no Km 253 da BR-282, em São José do Cerrito, interrompe completamente a pista

A chuva que continua constante em Santa Catarina ainda prejudica o tráfego de veículos nas rodovias estaduais e federais do Estado. Nesta terça-feira, o número de pontos com ocorrências diminuiu com relação ao levantamento feito pela polícia ao longo da segunda-feira. Até o fim da tarde, eram 10 pontos com alguma situação adversa em sete rodovias, sendo duas federais (BRs) e cinco estaduais (SCs). Na terça-feira, o trânsito chegou a ficar prejudicado em 17 pontos distribuídos em nove rodovias.

Conforme dados atualizados às 16h pela Polícia Federal Rodoviária (PRF), apenas o Km 253 da BR-282, em São José do Cerrito, estava completamente interditado. Uma queda de barreira causou danos estruturais na pista, que ainda está sem previsão de liberação. Já na BR-470, o único ponto com alguma ocorrência é o Km 151, no trevo de acesso de Agronômica.

O trecho em questão foi liberado para passagens de veículos, alternando as pistas, por volta das 16h desta terça-feira. Durante a manhã, a pista chegou a acumular 50 centímetros de água, informou a PRF. Apenas caminhões e ônibus conseguiam passar e os guinchos na região chegaram a cobrar R$ 150 para fazer a travessia de outros veículos.

Já nas estradas estaduais, são três trechos, um na SC-110 e dois na SC-350, onde o trânsito precisou ser completamente interrompido, todos por grande quantidade de água sobre a via. Há ainda um ponto onde o trânsito está em pista única porque um degrau que se formou após o asfalto ceder no Km 361, na SC-110, em Urubici.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que atualizou as informações por volta das 18h, os outros quatro locais com ocorrências são nas SC-108, SC-110, SC-160 e SC-410. Entre as adversidades, estão queda de barreira, deslizamento de terra, pavimento comprometido e água sobre a pista. A PMRv pede atenção dos motoristas pois, apesar da liberação do tráfego de veículos, há três trechos aguardando sinalização.

Rodovias federais - BR (dados repassados às 16h)



Totalmente interrompido

- BR-282, km 253 em São José do Cerrito - queda de barreira causou danos na estrutura da pista, interrompendo completamente o tráfego. Sem previsão de liberação.



Meia pista

- BR 470, km 151 no trevo de acesso de Agronômica - água sobre a pista. Passagem liberada pela polícia e os veículos trafegam alternando o sentido.



Rodovias estaduais - SC (dados repassados às 18h)



Totalmente interrompido

- SC-110, Km 201 em Aurora - água sobre a pista interrompe completamente a pista. Trecho sinalizado.

- SC-350, Km 345,9 em Aurora - água sobre a pista interrompe completamente a pista. Trecho sinalizado.

- SC-350, Km 359,6 em Aurora - água sobre a pista interrompe completamente a pista. Trecho sinalizado.



Meia pista

- SC-110, Km 361 em Urubici - asfalto cedeu e trânsito está em meia pista. Trecho ainda sem sinalização.



Com ocorrência, mas livre para veículos

- SC-108, Km 158,8 em São João Batista - queda de barreira dificulta o trânsito. Trecho sinalizado.

- SC-110, Km 381 em Urubici - deslizamento de terra. Orientação é trafegar com atenção. Trecho ainda sem sinalização.

- SC-160, Km 33,825 em Serra Alta - pavimento comprometido. Orientação é trafegar com atenção. Trecho ainda sem sinalização.

- SC-410, Km 20,25 em São João Batista - água sobre a pista dificulta o trânsito. Trecho sinalizado.



