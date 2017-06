Sete mortes são registradas nas rodovias catarinenses no primeiro sábado de junho

Violência nas estradas 04/06/2017 | 09h43 Atualizada em

O sábado foi violento nas rodovias catarinenses, além do acidente na SC-451, em Curitibanos, no qual cinco pessoas morreram e ao menos outras cinco ficaram feridas, outros dois óbitos foram registrados no primeiro fim de semana de junho. Duas colisões frontais aconteceram na tarde de sábado, no Oeste e no Sul do Estado, resultando na morte de dois homens.

O acidente mais grave aconteceu na Serra catarinense, na SC-451, em Curitibanos. Cinco pessoas morreram carbonizadas e ao menos outras cinco ficaram feridas após uma colisão frontal. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a ocorrência foi registrada por volta das 17h40min no km 11 da rodovia e envolveu um Fusca, com placas de Curitibanos, e um Fiat Uno, com placas de Frei Rogério.

Outra colisão frontal foi registrada na BR-282, na cidade de Vargeão, no Oeste de Santa Catarina, e causou a morte de homem de 45 anos. O acidente aconteceu por volta das 15h15min de sábado, 3, no km 474 da rodovia. O homem conduzia um Fusca com placas de Faxinal dos Guedes, cidade vizinha. O outro veículo envolvido no foi um Chevrolet Onix, com placas de Ponte Serrada, dirigido por um homem de 26 anos que teve lesões leves.

No Sul do Estado, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas Foto: Divulgação

No Sul do Estado, na cidade de Morro Grande, uma colisão foi registrada no km 37 da SC-477 por volta das 18h05min. Um homem de 38 anos que dirigia um Fiat Siena com placas de Blumenau morreu em uma batida de frente com um Fiat Linea, de Araranguá, conduzido por um homem de 48 anos. O motorista e outros três ocupantes do Linea ficaram feridos, um deles em coma, e foram encaminhados para hospitais da região.

