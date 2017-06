Sem Guto Ferreira, Inter chega a Florianópolis para jogo contra o Figueirense

Desfalcado 05/06/2017 | 18h05 Atualizada em

O Inter já está em Florianópolis, onde nesta terça (6) enfrentará o Figueirense pela Série B do Brasileirão. Esta será a segunda partida sob o comando do técnico Guto Ferreira, que após o treino da manhã desta segunda-feira anunciou que "o time terá alterações". Porém, as trocas não se devem em sua totalidade a questões técnicas. Algumas delas foram feitas para que o novo comandante colorado pudesse trabalhar o time em meio à rotina desgastante de jogos. Dessa forma, Uendel, Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro e Nico López ficaram em Porto Alegre, para na terça treinarem sob os olhares do treinador e de seus auxiliares Odair Hellmann e André Luís.

A opção por "sacrificar" alguns titulares do jogo diante dos catarinenses é uma alternativa criada por Guto e sua comissão técnica para trabalhar o time da forma que ele deseja. Por isso, a maioria dos sacados são jogadores do meio para a frente. Nesta terça, depois de comandarem a atividade matinal, o treinador e seus auxiliares embarcarão para a capital catarinense ao lado do presidente Marcelo Medeiros e do vice de futebol Roberto Melo, que também ficaram em Porto Alegre.

Sem seus principais destaques, Guto Ferreira deve armar o time em um esquema 4-2-3-1 diante do Figueirense, que vem de duas derrotas seguidas na competição, após 100% nas rodadas iniciais. O setor menos alterado é a defesa, que deverá ter Danilo Fernandes, Junio, Danilo Silva, Victor Cuesta e Carlinhos.



A partir do meio surgem as mudanças programadas, e Fabinho volta a ganhar uma oportunidade ao lado do garoto Charles, arquivado desde o mau desempenho no primeiro tempo do Gre-Nal do Gauchão. A linha de três poderá ser formada com William Pottker, Roberson e Carlos, mas existe a possibilidade de um lateral jogar pelo lado direito do campo. Neste caso, as opções seriam Alemão ou Carlinhos, e quem deixaria o time seria Carlos. Em caso de ingresso de Carlinhos no setor, Iago seria alçado a titular na lateral esquerda.



Na frente, o goleador da temporada, Brenner, voltará a começar uma partida e tentará quebrar uma seca de gols que perdura desde as quartas de final do Gauchão, no qual ele balançou as redes do Cruzeiro-RS em duas oportunidades.

A decisão de retirar do jogo os principais nomes da equipe frustrou os catarinenses, como o taxista Anderson Barroso, que perguntou:

— Porque esses caras não vão jogar ? Tem jogo na quarta-feira por outra competição?.



