SC soma 42 ocorrências de deslizamento de terra; Vale, Oeste e Serra são as regiões com maior risco

Desde o último domingo, 42 deslizamentos de terra foram contabilizados pela Defesa Civil em Santa Catarina. Essa é a ocorrência mais registrada pelo órgão estadual, só ficando atrás de inundação (26), chuva intensa (15), enxurrada (11), alagamento (10), e vendaval (1). Apenas no Vale do Itajaí, por exemplo, houve aproximadamente 150 pontos de deslizamentos e vários outros em rodovias da região.

A secretário adjunto da Defesa Civil de SC, Fabiano de Souza, reforça a necessidade de precaução em relação a esse evento, já que o risco de vida está associado.



— O risco de deslizamento existe e com a chuva a situação aumenta. Mesmo que dê uma trégua, as pessoas precisam ficar atentas aos sinais que o terreno mostra, como por exemplo inclinação de postes e rachaduras. Ainda, é preciso que acompanhem os alertas da Defesa Civil SC e a previsão do tempo no site da Epagri/Ciram — orienta.



Na manhã desta terça-feira, um desses escorregamentos foi observado no bairro Costa e Silva, em Joinville — região pouco afetada pela última onda de chuvas em Santa Catarina até o momento. A Defesa Civil, nesse sentido, afirma que as localidades de maior risco para esse tipo de ocorrência são o Vale, o Oeste e a Serra do Estado.

