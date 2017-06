Santa Catarina terá chuva em todas as regiões nesta quarta-feira, principalmente no final do dia

Tempo instável 06/06/2017 | 19h37 Atualizada em

A umidade que vem do mar somada à diminuição gradativa da pressão atmosférica nos países vizinhos a Santa Catarina fazem com que a instabilidade continue no Estado. A quarta-feira, 7, será de muitas nuvens, poucas aberturas de sol e momentos de chuva, principalmente no final do dia, em todas as regiões. A precipitação volta a tornar-se mais intensa somente na quinta-feira, 8, quando deverá avançar uma nova frente fria.

— A notícia um pouco melhor é que a chuva prevista [para quarta-feira] é no geral fraca, só poucas áreas poderão ter um volume moderado — explica o meteorologista do Grupo RBS, Leandro Puchalski.

Segundo a Epagri Ciram, o volume de chuva previsto para a quarta-feira é o mesmo observado na terça: de 10 a 30 milímetros. Uma chuva mais intensa, com valores de 40 a 60 mm em média, e pontuais em torno de 100 mm, no Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul, é esperada na quinta. Nas outras regiões, média será de 30 a 40 mm no mesmo dia, conforme as meteorologistas Gilsânia Cruz e Laura Rodrigues.

O secretário-adjunto da Defesa Civil de Santa Catarina, Fabiano de Souza, orienta que a população permaneça em alerta em relação às ocorrências de chuva no Estado.

— Mesmo que a chuva dê uma trégua e amenize ainda há uma perspectiva de chuva, então a população tem que continuar em alerta e buscando informações em órgãos oficiais e atento as orientações da Defesa Civil do município.

Leia também:

Confira a cobertura das chuvas em Santa Catarina



Saiba identificar e o que fazer em caso de deslizamento de terra

Chuva em SC: confira o número de pessoas atingidas, escolas sem aula, situação dos rios e barragens

Sobe para 27,6 mil o número de pessoas afetadas pela chuva em 89 cidades de Santa Catarina



Com a situação mais crítica da Serra, Lages tem 12 bairros afetados e 270 pessoas desabrigadas pelas cheias



Deslizamento de terra interdita a rua dos Suíços em Joinville

Defesa Civil monitora situação dos rios no Planalto Norte de SC



"Barragens cumpriram um papel importante", diz Colombo em reunião com Defesa Civil



Em Blumenau, rio atinge 8,39 metros na 9ª medição consecutiva com elevação do nível