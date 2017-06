Santa Catarina tem quase 10 mil pessoas afetadas pela chuva

Estado em alerta 05/06/2017 | 12h03 Atualizada em

Direta ou indiretamente, já são 9.988 pessoas atingidas pela chuva que voltou a cair de forma intensa em Santa Catarina desde o último domingo, 4. Conforme novo balanço da Defesa Civil, 85 municípios relataram ocorrências. O órgão de controle estadual também contabiliza 1.021 desalojados e 1.178 desabrigados, além de 2.568 residências afetadas.

O Planalto Sul, o Alto Vale do Itajaí e a região do rio Uruguai são os pontos mais afetados no Estado até o final da manhã desta segunda-feira, 5, conforme o secretário estadual da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli.

— Nós temos ocorrências de deslizamento, de inundação e enxurrada. Elas estão hoje atingindo praticamente 85 municípios do Estado e cerca de 9,8 mil pessoas que já estão afetadas por esse ciclo de crises que está vivendo o Estado há mais de 10 dias. Nós tivemos na semana passada e agora nesse fim de semana novamente a chuva se abateu com força novamente o Estado.

No total, houve o registro de uma ocorrência de vendaval, nove de alagamento, 11 de enxurrada, 15 de chuva intensa, 22 de inundação e 38 de deslizamento. Como resposta, Moratelli aposta inicialmente na integração com a Defesa Civil de cada município para garantir um atendimento rápido à população.

— Depois, há o gerenciamento das ações no Estado através das múltiplas setoriais. E, principalmente, n a emissão de alertas, porque mesmo com a condição meteorológica apresentada pela Epagri Ciram, as nossas equipes avaliam as condições meteorológicas, fazem a verificação e repassam os alertas às regiões.

Inundação e deslizamento são as ocorrências que inspiram mais cuidados à população, conforme Moratelli. É possível acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil pelo Facebook e pelo Twitter.

Municípios com situação de emergência decretada e habitantes em abrigos tiveram itens de assistência humanitária enviados, conforme o órgão estadual. Lages, por exemplo, recebeu 288 cestas básicas, 288 kits de limpeza, 748 kits de higiene pessoal, 83 colchões de solteiro e 83 acomodações de solteiro. Rio do Sul, por sua vez, acumula 147 cestas básicas, 526 kits higiene pessoal, 144 galões de água de 5 litros, 147 kits de limpeza, 50 colchões de solteiro e 50 kits acomodações para colchões.

RECOMENDAÇÕES DA DEFESA CIVIL

Alagamentos e inundações

Evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões.

Deslizamentos de terra

Deve ser observado qualquer movimento de terra ou rochas próximas a residências, inclinação de postes e árvores e rachaduras em muros ou paredes. Neste caso, é recomendável que a família saia de casa e aciona a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros.

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

Fontes: Defesa Civil SC; Epagri Ciram; Prefeitura de Rio do Sul

