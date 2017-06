Saiba como agir em caso de enchentes e alagamentos

Chuva em SC 06/06/2017 | 18h45 Atualizada em

A equação para ampliar o risco de inundações é simples: chuva em volume elevado em curto espaço de tempo ou chuva constante por alguns dias. Nos dois casos, o solo fica saturado e tem dificuldades de absorver a água, que flui para o leito dos rios. As áreas urbanizadas próximas às margens e moradores de regiões mais baixas das cidades são os primeiros a serem atingidos pela cheia dos rios, quando eles extravasam.

– A preocupação é que temos um sistema carregado, um solo encharcado, se chover 150 mm num solo normal, em período normal de chuvas, 80 milímetros (mm)se perde na própria absorção do solo, o resto vai para o rio. Agora, com o solo da forma como está, se chover 150mm, vai direto para a calha do rio – explicou o secretário de Defesa Civil do Estado, Rodrigo Moratelli, na quinta-feira,em coletiva de imprensa em Rio do Sul.

