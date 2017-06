Saavedra: Assembleia decide nesta quarta-feira se haverá greve em Joinville

Portal 07/06/2017 | 06h02 Atualizada em

Em dia de paralisação, com assembleia pela manhã desta quarta-feira, os servidores municipais de Joinville decidem se entram em greve ou deixam para analisar a possibilidade mais adiante. As negociações iniciadas no mês passado tiveram poucos avanços. A Prefeitura quer conceder 2% em duas parcelas no segundo semestre e o Sinsej cobra a inflação de 3,99%, mais 5% de ganho real.



Em anos anteriores, o Executivo concedeu a reposição pelo INPC, em parcelas. Agora, a alegação é de dificuldade econômica por causa da crise. Para o sindicato, a economia está em recuperação, com impactos positivos em Joinville, com a Prefeitura capaz de bancar reajuste maior. A mobilização desta quarta-feira é um termômetro, tanto para o Sindicato dos Servidores quanto para a Prefeitura, para avaliação do engajamento do funcionalismo.

O cenário é conhecido: se não houver grande mobilização nesta quarta-feira, a adesão a eventual greve pode começar baixa, o que seria uma aposta de alto risco para o sindicato. E uma assembleia com mais gente pode ser conquistada mais adiante.

Se aparecer um número significativo de servidores, há mais confiança para levar adiante uma paralisação e decretar a greve já hoje, ainda que com início na próxima semana, para dar tempo de nova rodada de negociações.



Leia mais notícias de Joinville e região