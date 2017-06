Rubens: 'Quem tem Medo de Travesti?' tem apresentações em Jaraguá e Joinville

Orelhada 07/06/2017 | 05h00 Atualizada em





Peça teatral está viajando o Brasil com pesquisa sobre o universo trans Foto: Luiz Alves / Divulgação

O Coletivo Artístico As Travestidas (CE) começa por Jaraguá do Sul, nesta quarta-feira, às 20 horas, um giro pelas unidades do Sesc de três cidades catarinenses com seu teatro musical Quem tem Medo de Travesti?, contemplado no Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 2015.



No mesmo horário, o grupo passa por Joinville na quinta-feira, finalizando com duas apresentações em Florianópolis nos dias 11 e 12. Escrito e dirigido pelo ator e pesquisador cearense Silvero Pereira e pela diretora gaúcha e professora Jezebel De Carli, a peça é um desdobramento de uma parceria iniciada em 2013 com o espetáculo BR-Trans, ou seja, é um pesquisa continuada sobre o universo ¿trans¿ no País que se vale da linguagem teatral para refletir sobre esse cenário, marcado pelo julgamento e pela discriminação.



Atores, cantores e bailarinos passam do glamour à decadência para encenar histórias e personagens marginalizados, como a de um jovem que se suicida devido ao preconceito e a de sua mãe, que perde o filho por causa de uma sociedade cruel.



Força no litoral



Uma salva de palmas para o valente site/produtora/selo fonográfico Válvula Rock, de Itajaí, que completou dez anos de atuação na difícil trincheira do som autoral catarinense. Para comemorar, soltou mais um disco com seu carimbo, que pode ser baixado livremente no valvularock.com.br.



Trata-se de Magnolia, estreia do trio itajaiense Hot Rats, que vai buscar no classic rock dos anos 70 as referências para as dez faixas. O peso beirando o stoner predomina, mas há espaço para temas acústicos (a la Led Zeppelin III) e delirantes viagens instrumentais.



Cenas do cotidiano



Não vamos esquecer que Época Mouco, tão comentado neste espaço por causa dos grafites espalhados por Joinville, está ¿em cartaz¿ no Garten Shopping. Ele aplicou sua técnica e seus traços em oito telas que retratam, de maneira muito própria, locais conhecidos da cidade (como o MAJ e a rua do Príncipe), resultando na exposição Cenas Cotidianas ou de Improviso. A visitação vai até 2 de julho.



Exposição



Havia cinco anos um artista barriga-verde não era selecionado para o Salão Paranaense, um dos mais importantes eventos de artes visuais do País. Para a 66ª edição, que começa amanhã no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, duas obras de Jan M.O. estarão expostas junto a outros 83 trabalhos. O artista de Joinville mostra a instalação Ego e a pintura de nanquim e lacre de cera sobre pelo Ficam os Anéis. O salão fica aberto até 10 de setembro



Esquenta



O Projeto Hesséx Alone fará a abertura da apresentação que O Rappa fará no Joinville Square Garden no próximo dia 16. O duo Hesséx e André Venâncio dará uma roupagem electro rock às músicas do primeiro, que recém-lançou o EP Polegar Opositor nas vielas virtuais. Os ingressos continuam à venda no site oficial da casa de shows.