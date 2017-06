Rodrigo Faraco: hora de mexer no time do Avaí

É o momento 03/06/2017 | 10h08 Atualizada em

O Avaí precisa mudar o time e acrescentar qualidade com os jogadores que chegaram esta semana. Não dá pra enfrentar o Sport, no domingo, querendo mudar o que houve até agora em três rodadas, com o mesmo time em campo. A primeira novidade deveria ser Simião no meio de campo no lugar de um dos volantes. Outra mudança poderia ser Willians, já regularizado.



Daria nova vida ao ataque. Quanto a Juan, também acrescentaria à dinâmica do time, e qualidade, que também tem condições de jogo junto à CBF. Claudinei Oliveira não sinalizou nenhuma mudança no treino de sexta-feira, mas deveria.



A retirada do Avaí



O Avaí está oficialmente fora da Associação de Clubes SC. A informação foi revelada no Debate Diário de sexta, durante entrevista do presidente Luiz Henrique Ribeiro, que falou sobre os 30 anos da entidade, completados dia 1º. Depois liguei para a assessoria do Avaí, que confirmou a retirada do clube.



Os motivos são discordâncias políticas e administrativas da forma atual de conduzir o grupo, que reúne os clubes profissionais do futebol do estado. O presidente Francisco Battistotti sequer vai participar da reunião que está marcada para a próxima quarta, dia 7. A saída do clube foi formalizada exatamente no dia do aniversário da Associação.



Os significados



Não há como negar que a saída do Avaí enfraquece a Associação. Afinal, é um dos gigantes históricos do futebol catarinense. A Associação perde em representatividade e corre risco de perder sua grande bandeira, que é a unidade entre os clubes e o fortalecimento do futebol catarinense a partir desta união. É uma situação delicada que o jovem presidente da Associação vai ter que administrar já na próxima reunião, na quarta-feira.



