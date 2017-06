Rodovias no Oeste catarinense estão intransitáveis 

Moacir Pereira 05/06/2017 | 10h55 Atualizada em

Engenheiro Ricardo Saporiti constatou a gravidade das rodovias no Oeste catarinense. Muitos trechos estão intransitáveis. Alguns pela ação das chuvas e a maioria antigos, sem manutenção. É o caso da Rodovia Vilson Kleinubing-Contorno de Xanxerê (foto).



Apresentador Serginho Groismann foi homenageado em seu programa Altas Horas, da Rede Globo, por uma delegação de Chapecó com a camisa 10 da Chapecoense. E retribuiu a manifestação, dizendo que hoje a Chape é o segundo clube no coração dos torcedores. Os catarinenses viajaram 16 horas para participar do programa.

Vice-governador Eduardo Moreira reapresentou, 15 anos depois, um dos primeiros exemplares do Plano 15, de Luiz Henrique, durante o Encontro das Mulheres em Içara, no sul catarinense. Renovou a proposta de descentralização do Estado. Já o presidente Mauro Mariani ignorou a grave crise que atinge Temer e o PMDB e pediu mobilização para 2018.

Começa amanhã na Assembleia Legislativa a 1ª. Conferência Estadual sobre Licenciamento Ambiental e Segurança Jurídica. Será palestras do ex-deputado Aldo Rebelo, relator do Código Florestal, da ex-ministra Izabela Teixeira e do advogado Wilson Pimentel, da Samarco. Hoje, às 19h, o Instituto dos Advogados promove palestra do advogado Marcelo Buzaglo Dantas sobre "A Evolução do Direito Ambintal no Brasil e no Mundo", comemorativa do Dia do Meio Ambiente.

*Pesquisadores, órgãos de imprensa, Fiesc e INPI também serão homenageados hoje, às 10h, pela Ufsc, pelos incentivos à pesquisa e inovação. Patrocínio do Ministério de Ciência e Tecnologia.

*Diretor da Aurora, Marcos Antônio Zordan, é titular do Fórum Nacional de Integração Agroindustrial. Representa os setores de aves e suínos.



*PR obteve 70 novas filiações em São Miguel do Oeste e Galvão durante eventos comandados pelo presidente Jorginho Melo.

