Rios baixam no Oeste, mas ainda há preocupação com chuva forte 

A terça-feira foi mais tranquila na região Oeste por causa do menor volume de chuvas, o que permitiu que diminuísse o nível dos rios. No entanto, o tempo continuou fechado, com neblina, causando a suspensão dos voos no aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó.

Em Itapiranga, o Rio Uruguai, que chegou próximo dos 10 metros, estava em 9,20 metros acima do nível normal no início da noite de terça-fera, e com tendência de baixar ainda mais. O acesso a algumas comunidades já estava liberado, mas continuava bloqueado em Sede Capela, Santa Fé Baixa e Dourados.

A vazão da hidrelétrica de Foz do Chapecó, que chegou a 17 mil metros cúbicos por segundo na segunda-feira, baixou para 12 mil na tarde de terça-feira. A hidrelétrica liberou grande volume e diminuiu o nível do lago em 30 centímetros, até para ter espaço e poder segurar o volume maior de chuva previsto para quarta ou quinta-feira — espera-se que o volume não seja superior ao da semana passada, quando ocorreram alguns alagamentos.

— A nossa maior preocupação é se essa chuva vier num curto espaço de tempo, pois o solo está encharcado e isso pode provocar enxurradas e deslizamentos — disse o coordenador regional da Defesa Civil em Chapecó, Clair Bazzi.

A região do Alto Uruguai Catarinense, na região de Seara e Concórdia, é onde há maior risco. Em Concórdia já ocorreu um deslizamento na semana passada, interditando 18 residências.



