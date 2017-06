Rio Itajaí-Mirim normaliza e serviços são retomados em Brusque

Cheias 06/06/2017 | 20h13 Atualizada em

Nesta terça-feira o nível do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, começou a baixar e em medição feita às 17h chegou a 5,05 metros, segundo a Defesa Civil. No total, 20 ocorrências foram atendidas durante os dias de cheias e 18 famílias ficaram desalojadas, 15 delas saíram de casa devido a alagamento e já retornaram para as residências.



— O rio está baixando e voltando ao normal, que é menos de 5 metros. As três famílias que deixaram as casas por motivo de deslizamentos terão que aguardar nova avaliação da Defesa Civil antes de retornar. Nosso objetivo é que isso seja feito amanhã (quarta-feira) — informa o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, ao citar que preventivamente o único abrigo aberto na cidade segue em funcionamento, mas sem abrigados.



As aulas municipais retornam nesta quarta-feira assim como o transporte público e os serviços de saúde. A sede administrativa da prefeitura também atende em horário normal, das 12h às 18h. Na terça-feira à noite, às 18h, todas as ruas foram liberadas para a passagem de veículos.



Apesar da previsão de chuva para quarta-feira, sem grande intensidade, o acumulado não deve alterar o nível do rio em Brusque. Por conta da chuva, o solo segue encharcado e ainda há riscos de deslizamentos na cidade, por isso ao perceber qualquer movimentação de terra a recomendação é deixar a residência e entrar em contrato com a Defesa Civil pelo 199.