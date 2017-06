Rio do Oeste determina toque de recolher em função de enchente

Chuva em SC 06/06/2017 | 17h07 Atualizada em

Rio do Oeste está entre os municípios catarinenses mais atingidos pelas chuvas nos últimos dias. O coordenador da Defesa Civil da cidade, Josnei Moser, destaca que toda a parte central da cidade está completamente inundada e que os moradores do interior estão ilhados. Por volta das 15h desta terça-feira, 36 famílias ou 126 pessoas estavam nos três abrigos públicos da cidade de 7,4 mil habitantes do Alto Vale do Itajaí. O município decretou estado de emergência.

Às 16h, última medição divulgada, o Rio Itajaí do Oeste estava com 9,32 metros, sendo que a partir de 7,5 metros já começa a inundar. Moser explica que em média o rio tem subido de dois a três centímetros por hora e que a preocupação aumenta com a perspectiva de chuva até sexta-feira.



Moser diz que ainda não é possível estipular o número de desalojados, mas que na quarta-feira terão pontos, com apoio de assistentes sociais e psicólogos, para cadastramento das famílias.

Diante disso, a Defesa Civil do município em reunião nesta terça-feira manteve 11,5 metros como cota de segurança.



Desde segunda-feira a polícia de Rio do Oeste definiu, por motivo de segurança, toque de recolher a partir das 22h. Em comunicado, dizem que será permitido tráfego de pessoas somente quando estas estiverem realizando mudanças.

Segundo a Polícia Militar local, não é um toque de recolher oficial, é mais de orientação. As guarnições realizam rondas nas áreas inundadas a partir deste horário e orientam que as pessoas vão para casa. Não há punições previstas.

Moser explica que é um padrão em situação de enchente e que é para que pessoas não fiquem circulando nas áreas alagadas e para garantir a segurança dos moradores. Segundo o coordenador, toque deve ser mantido até situação voltar ao normal na cidade. Ele acrescenta que a última enchente tinha sido registrada em outubro de 2015.



Todas as escolas do município estão fechadas. A creche Chapeuzinho Vermelho é a única atendendo, exclusivamente para os pais que estão trabalhando.

Foto: Defesa Civil / Divulgação

Em Santa Catarina mais de 27,6 mil pessoas já foram afetadas pela chuva em 89 cidades de Santa Catarina. As regiões mais atingidas são o Alto Vale do Itajaí, Planalto Sul e Oeste catarinense. Até o momento, 8.681 residência foram afetadas, deixando 2.093 pessoas em abrigos públicos e outras 1.309 desalojadas, na casa de amigos e parentes.

Leia também:



Confira a cobertura das chuvas em Santa Catarina



Sobe para 27,6 mil o número de pessoas afetadas pela chuva em 89 cidades de Santa Catarina



Com a situação mais crítica da Serra, Lages tem 12 bairros afetados e 270 pessoas desabrigadas pelas cheias



Deslizamento de terra interdita a rua dos Suíços em Joinville

Defesa Civil monitora situação dos rios no Planalto Norte de SC



"Barragens cumpriram um papel importante", diz Colombo em reunião com Defesa Civil



Em Blumenau, rio atinge 8,39 metros na 9ª medição consecutiva com elevação do nível