Riad anula licenças da Qatar Airways e ordena fechamento dos escritórios da empresa

A Arábia Saudita anulou nesta terça-feira a licença da Qatar Airways e ordenou o fechamento do escritório da companhia aérea em 48 horas, me meio a uma crie diplomática sem precedentes no Golfo.

"A Autoridade Geral da Aviação Civil decidiu cancelar todas as licenças concedidas a Qatar Airways e fechar seus escritórios no reino em 48 horas", informa um comunicado divulgado pela agência oficial saudita SPA.

Após a decisão, que terá consequências econômicas para a empresa, os funcionários da Qatar Airways, muitos deles cataris, ficarão sem permissão de trabalho e de residência no reino saudita.

As companhias aéreas da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito também suspenderam "até nova ordem" os voos com destino ou a partir do Catar.

