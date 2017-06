Real Madrid x Juventus: declarações

Cardiff 03/06/2017 | 18h56

Declarações após a vitória por 4 a 1 do Real Madrid sobre a Juventus, neste sábado, pela final da Liga dos Campeões:

- Cristiano Ronaldo (atacante do Real Madrid, à televisão Antena 3)

"Somos um time muito bom e no segundo demonstramos que somos muito bons. Eu fiz um final de temporada espetacular, me preparei para isso porque as grandes conquistas chegam no final. Estou muito feliz, foi um final de temporada impressionante, sou artilheiro da Champions outra vez e estou muito feliz".

- Francisco "Isco" Alarcón (meia do Real Madrid, à televisão Antena 3)

"Se eu soubesse que todos os anos fossem terminar assim, eu assinaria todas as temporadas que me restam como jogador. Espero renovar em breve, não existe lugar melhor para jogar futebol do que o Real Madrid. É o maior clube da história. Outra Liga dos Campeões! A terceira em quatro anos, a terceira em seis anos como profissional. O primeiro tempo foi muito difícil, estávamos enfrentando um time muito bom em todas posições, mas no segundo tempo vimos o melhor Real de toda temporada".

- Gareth Bale (atacante do Real Madrid, à televisão BT)

"Vencer em casa é uma sensação maravilhosa. Foi uma temporada difícil e fizemos história. vamos aproveitar esse momento. Precisávamos de confiança, de descanso e conversamos sobre aproveitas as chances, que foi o que fizemos. Que cenário incrível! A cidade realizou um belo trabalho em receber esse evento. Trabalhei arduamente para ficar em forma e essa é a recompensa".

- Karim Benzema (atacante do Real Madrid, à beIN Sports)

"É incrível vencer uma, depois dois e depois três. Fizemos história e somos o melhor clube do mundo. É excepcional. Quero continuar assim e vencer muitos troféus mais. Estamos aqui para isso e esta noite estamos todos muito felizes".

