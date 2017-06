Real e Juventus decidem Champions com duelo entre CR7 e Buffon

Cardiff 03/06/2017 | 13h16

Real Madrid e Juventus disputam a coroa europeia de clubes, neste sábado, às 15:45h pelo horário de Brasília, pela final da Liga dos Campeões, em partida em que muitos olhares estarão voltados para Gianluigi Buffon.

O goleiro italiano de 39 anos tem mais uma grande chance, que pode ser a última, de conquistar um dos poucos troféus que faltam em sua extensa galeria de conquistas.

O mítico arqueiro vai encarar o ataque espanhol liderado por Cristiano Ronaldo, considerado favorito para vencer a Bola de Ouro de melhor jogador da temporada. A vitória em Cardiff pode ser decisiva para o português levar o prêmio pela quinta vez na carreira, igualando o recorde do rival argentino Lionel Messi.

Dentro do Millenum Stadium, templo do rúgbi de País de Gales, a decisão reúne o Real Madrid especialista em vencer finais, contra a Juventus com o azar de ser o maior vice-campeão do torneio. Os espanhóis venceram 11 títulos em 14 finais, enquanto a Velha Senhora é bi-campeã da competição e amarga seis medalhas de prata.

- Segundo round -

A final de Cardiff é um replay da decisão da Liga dos Campeões de 1998, em Amsterdam, onde o Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0, com gol do montenegrino Pedja Mijatovic.

O brasileiro Daniel Alves, lateral direito da Juventus, colocou pimenta na partida ao afirmar, na última sexta-feira (2), que o gol de Mijatovic foi marcado em posição irregular.

O compatriota Marcelo, rival deste sábado, tratou de afastar qualquer batalha no campo verbal antes da final.

"É uma final de Champions. Dani Alves tentou implicar do outro lado, mas nós estamos concentrados e sabemos por que viemos aqui. Sabemos o que temos que fazer e isso não vai atrapalhar em nada", afirmou o lateral esquerdo.

A final entre os atuais campeões da Serie A e da La Liga não parece ter favorito claro. Enquanto os madrilenhos falam em 50 por cento de chances para cada equipe, os italianos tratam de colocar toda pressão sobre o time espanhol, graças ao histórico vencedor e a experiência em finais.

"Dizem que somos favoritos, mas isso é uma final. Em um jogo pode acontecer de tudo. Não somos favoritos, nem a Juve. É 50-50", afirmou o técnico francês Zinedine Zidane.

- CR7 x Buffon -

O comandante dos merengues usou essas palavras para responder o colega italiano Massimiliano Allegri, que faz questão de repetir que o rival é favorito.

"O Real é favorito. Demonstrou que é o time mais perigoso do momento em todo mundo", indicou Allegri na sexta-feira, durante coletiva de imprensa.

O jogo vai colocar dois dos melhores ataques frente a frente. De um lado, CR7 e Karim Benzama, do outro, os argentinos Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala.

A dupla do Real deve ser acompanhada por Isco, que está em grande fase e tem substituído o galês Gareth Bale, recém recuperado de lesão.

Bale, o complemento do trio "BBC", tem chances de entrar durante o jogo, o que seria a realização do sonho de jogar em casa para sua torcida, já que é natural de Cardiff.

Mas Buffon quer ser o protagonista e levar o título que falta em sua galeria. O goleiro perdeu as finais de 2003 e 2015 com a Juventus.

"Gosto que falem que eu posso ser Bola de Ouro, mas isso é secundário. Para mim, o que vale é sábado. Uma vitória nesse jogo seria um final perfeito para minha carreira", indicou Buffon.

A partida vai ser realizada sob forte esquema de segurança, apenas duas semanas depois do atentado de Manchester, que matou 22 pessoas e deixou mais de 100 feridos. Aproximadamente 1.500 policiais vão trabalhar no evento durante o fim de semana.

* AFP