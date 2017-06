Quem são as seis pessoas que morreram em acidente em Curitibanos, no Meio-Oeste de SC

Trânsito 04/06/2017 | 17h57 Atualizada em

Foram sepultadas na tarde deste domingo em Frei Rogério, no Meio-Oeste de Santa Catarina (SC), as cinco pessoas da mesma família que morreram no grave acidente ocorrido no começo da noite de sábado, na SC-451, em Curitibanos. Todas estavam no Fusca que pegou fogo depois de bater de frente com um Uno, em que os quatro ocupantes ficaram feridos e foram levados ao hospital. Um deles morreu na manhã deste domingo.

As vítimas do Fusca são Sergino Alves Ribeiro, 69 anos, Terezinha Alves Ribeiro, 74, Eliete Alves Ribeiro, 44, Stephanye Nathaly Ribeiro Machado, 9, e Maysa Rafaela Alves Ribeiro. Os corpos deles foram velados no pavilhão da igreja São José, em Frei Rogério. O sepultamento ocorreu no cemitério São José. Sergino morava em Frei Rogério, enquanto as duas mulheres e as meninas residiam em Curitibanos.

Já no Uno, o ocupante que morreu com a colisão foi Paulo Gomes, 39, conhecido como Macau. O velório dele começou na tarde deste domingo no pavilhão da igreja do Núcleo Tritícola de Frei Rogério. O enterro está marcado para as 8h desta segunda-feira, no cemitério existente no mesmo local. Paulo era morador de Curitibanos e estava retornando para casa depois de trabalhar na colheita de alho no interior da cidade.

O acidente

Cinco pessoas morreram carbonizadas e ao menos outras cinco ficaram feridas após um acidente na SC-451, em Curitibanos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ocorreu uma colisão frontal entre um Fusca, com placas de Curitibanos, e um Fiat Uno, com placas de Frei Rogério. O acidente foi por volta das 17h40min no quilômetro 11 da rodovia.

Os cinco mortos estavam dentro do Fusca, enquanto os feridos eram ocupantes do Fiat Uno e foram encaminhados para o Hospital Helio Anjos Ortiz, em Curitibanos, que fica a aproximadamente dez quilômetros do local da colisão. Cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Hélio Anjos Ortiz, em Curitibanos. Uma delas morreu na madrugada de domingo, três estão na clínica médica e um na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), todos em estado estável. Os nomes dos feridos não foram divulgados.