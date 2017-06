Quem é Madame Bovary, citada por tucano ao falar de saída do governo

Literatura 02/06/2017 | 20h07 Atualizada em

— O PSDB tem compromissos com o governo e com o programa de governo. E o PSDB não é Madame Bovary — declarou nesta sexta-feira o douto ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes. Uma declaração que leva, inevitavelmente, a pensar nas relações que o erudito chanceler faz entre a arte e a vida.



Madame Bovary, obra-prima do romance francês publicada em 1857, foi escolhida por Nunes para seu exemplo porque é uma das adúlteras mais famosas da literatura — e ao contrário da brasileira Capitu, de Machado de Assis, não há dúvida sobre suas escapadas para fugir da realidade burguesa anódina que vive ao lado do marido, o médico de província Charles Bovary.

Leia mais

"O PSDB não é madame Bovary", diz ministro Aloysio Nunes

Temer marca reunião com Alckmin por permanência do PSDB no governo

"Duvido que o Rocha Loures vá me denunciar", afirma Temer a revista



Mas fica uma questão crucial para alguém que leu o livro... Apesar de todo o moralismo da conclusão do livro, com uma Bovary endividada e na lama, o Charles Bovary criado por Flaubert é um banana, um sujeito dolorosamente sem graça, uma figura burguesa de tal modo enfadonha que seria de se pensar como Bovary poderia não traí-lo. Se o PSDB se compara a Bovary e diz que mesmo na dificuldade não vai trair Temer, poderia a comparação ser estendida à personalidade algo formal demais, para dizer o mínimo, do presidente?

Leia as últimas notícias de Política

*Zero Hora