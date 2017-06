Quatro são presos em operação conjunta da polícias de SC e do RS /

Segurança 06/06/2017 | 10h47 Atualizada em

Quatro pessoas foram presas em uma operação conjunta das polícias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul na tarde de segunda-feira. A ação foi contra membros de uma quadrilha que produz drogas sintéticas e teve desdobramentos nas cidades de Porto Alegre, Laguna, Imbituba, Palhoça e São José. Em maio, a Polícia Civil de Santa Catarina fechou um laboratório de produção de ecstasy do grupo no bairro Carianos, em Florianópolis.

Além das quatro prisões, também foram cumpridos doze mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira. Ao todo, foram apreendidos 33 comprimidos de ecstasy, três submetralhadoras caseiras, 36 gatilhos; 23 carregadores para 30 e 50 munições, uma mira laser para pistola e quatro balanças de precisão.

Duas prisões ocorreram em Porto Alegre, uma em Laguna e outra em Palhoça. Na cidade da Grande Florianópolis, foi preso em flagrante um homem que, segundo a Polícia Civil, era o responsável pela manutenção e produção de prensas automáticas utilizadas para fabricar comprimidos de ecstasy.

Ainda de acordo com a corporação, ele também possuía um laboratório de ecstasy na cidade, venida prensas para traficantes da região e fabricavas submetralhadoras de forma caseira.

A Justiça também autorizou o sequestro de um carro Mercedes Benz A 200 turbo, um Passat 2.0 turbo, BMW 535 i, um Fiat/Idea Adventure e um apartamento em Canasvieiras avaliado em R$ 350 mil. Pelos cálculos da Polícia Civil, os bens totalizam aproximadamente R$ 700 mil.