Quarta-feira registra menor volume de chuva, nebulosidade e poucas aberturas em Santa Catarina  

A quarta-feira deve ser mais um dia instabilidade em Santa Catarina. Apesar da previsão de chuva para todo o Estado, o dia terá menor volume de água e algumas aberturas de sol. Essa condição, segundo a central de meteorologia da RBS TV, poderá ajudar os rios baixarem e os alagamentos diminuírem, principalmente na Serra e Vale do Itajaí.

No Planalto, Litoral Sul e Meio-Oeste, o dia será de nebulosidade variável, chuva isolada e termômetros entre 19ºC e 20ºC. Já no Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Oeste, o céu será mais encoberto, maior volume de precipitação e temperaturas mais altas. As máximas ficam entre 21ºC e 24ºC à tarde.

— A notícia um pouco melhor é que a chuva prevista [para quarta-feira] é no geral fraca e só poucas áreas poderá ter um volume moderado — explica o meteorologista da RBS TV, Leandro Puchalski.



Amanhã, quinta-feira, a chegada de uma frente fria no Estado faz com que o volume de precipitação aumente. Uma chuva mais intensa, com valores de 40 a 60 mm em média, e pontuais em torno de 100 mm, no Oeste, Meio-Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul, é esperada. Em relação às temperaturas, enquanto a Serra e Oeste terão um dia ameno, as outras regiões registram uma tarde com máxima próxima dos 30ºC.

Amanhecer do dia no alto do Morro da Cruz, em Florianópolis Foto: Caroline Borges / Agência RBS

