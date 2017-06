Previsões indicam chance remota de neve na Serra na madrugada de sexta-feira

De olho no tempo 07/06/2017 | 05h58 Atualizada em

Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

Uma semana atípica em Santa Catarina, especialmente para a Serra, é indicada pelos modelos meteorológicos. Apesar de sofrer com as chuvas intensas desde domingo, o que elevou o nível de rios como o Carahá, em Lages, e provocou enchentes, a região deve registrar baixas temperaturas na madrugada de sexta-feira. Combinadas com o alto índice de umidade do período, o cenário amplia as chances de nevar.

Se as previsões se confirmarem, será a primeira ocorrência de neve em 2017. A última vez que o Estado registrou o fenômeno foi no dia 21 de agosto, em Urubici, São Joaquim, Urupema e outros pontos isolados da Serra.

A informação ainda não é consenso entre os órgãos de meteorologia, pois os modelos de previsão apresentam dados mais precisos com a proximidade do evento. Mas segundo a Epagri Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima, as áreas mais altas do Meio-Oeste e da Serra são as mais propensas de registrar o fenômeno entre a meia-noite de quinta-feira e meio-dia de sexta.

Isso porque o amanhecer deve registrar temperaturas próximas de 0°C, devido ao avanço de uma massa de ar polar, que se encontra com a umidade da frente fria que se dissipará no período. Se não tiver vento, está formado o cenário perfeito para a formação da neve.

Conforme o Climatempo, que também indica a probabilidade de o fenômeno ocorrer, para nevar é preciso que a atmosfera esteja com temperaturas abaixo de 0°C e deve haver nuvens que contenham os cristais de neve.

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no entanto, ainda não indicam possibilidade de o fenômeno ser visto no Estado, mas confirmam a combinação de temperaturas abaixo de 0°C e tempo chuvoso ou com muitas nuvens na madrugada de sexta em São Joaquim, Urupema e Urubici, por exemplo.

No sábado, segundo a Epagri Ciram, com o tempo mais seco e as temperaturas próximas de 0°C ao amanhecer, as áreas mais altas das regiões Oeste, Meio-Oeste, Alto Vale do Itajaí, Serra e Grande Florianópolis devem registrar a ocorrência de geada.

Adultos se divertem como crianças no espetáculo proporcionado pela neve em agosto de 2016 no Morro da Igreja, em Urubici